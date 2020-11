Liverpool, Klopp: "Riapertura stadi? Che senso ha far entrare 2000 persone?"

Alla vigilia del match di Champions League contro l'Atalanta, Jurgen Klopp si è espresso sulla questione della riapertura degli stadi in Inghilterra. Di seguito le parole del tecnico del Liverpool nella conferenza di Anfield Road: "Non sta a me commentare certi annunci, non capisco il senso di mettere 2000 persone in uno stadio con la capacità di 60 mila. Non lo capisco proprio. Magari non è una sorpresa, però è già un buon segnale, se sia giusto o no, non lo so. La situazione è questa, il mondo è così".

