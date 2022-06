Lazio, Briga e l'ironia su Vavro: "Sono a Copenaghen, e..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un tifoso della Lazio non dimentica la propria fede mai, neanche quando si allontana da Roma per le vacanze. È il caso di Briga che sta trascorrendo qualche giorno di relax a Copenaghen insieme alla moglie Arianna. Tuttavia, il rapper e tifoso biancoceleste non ha potuto far a meno di "legare" la città della Danimarca a una vecchia (ma non troppo) conoscenza della Lazio. Si tratta di Denis Vavro che, in attesa di comprendere il suo futuro (il 30 giugno scadrà il prestito al Copenaghen), sta effettuato la preparazione atletica con la squadra. Briga, condiviso un video che lo ritrae in bici per le vie della città, ha aggiunto: "Sono a Copenaghen e sto cercando Vavro".

