Lazio - Bruges, Condò: "I biancocelesti meritano il primato nel girone"

Tutto pronto, la Lazio sta per scendere in campo contro il Bruges per conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Ai microfoni di Sky ne ha parlato Condò: "Con il Borussia Dortmund abbiamo visto una realtà chiara: la Lazio ha prevalso nel doppio scontro. Sarebbe una beffa uscire oggi, perché meriterebbe il primato del girone. Fossi Inzaghi ricorderei ai giocatori di quando lui è riuscito nella stessa impresa. Immobile oggi può mettere la ciliegina sulla torta, ha sempre fatto benissimo finora in Europa quando chiamato in causa. La Lazio deve approfittare degli spazi, quando gioca così è letale".