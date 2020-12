Lazio - Bruges, i convocati di Inzaghi: Correa e Patric ci sono, Muriqi ancora assente

Ci sono tutti per quella che al momento è la partita più importante della stagione. La Lazio ha comunicato tramite i social i 24 giocatori convocati da mister Inzaghi per la partita di questa sera contro il Bruges: Correa e Patric sono a disposizione nonostante gli acciacchi di questi giorni, Muriqi ancora assente per infortunio.

I CONVOCATI - Alia, Radu, Acerbi, Akpa Akpro, Anderson, Armini, Caicedo, Cataldi, Correa, Escalante, Fares, Hoedt, Immobile, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Leiva, Marusic, Milinkovic, Parolo, Patric, Pereira, Radu, Reina, Strakosha.