Lazio - Bruges, scelto l'arbitro del match: nessun precedente con i biancocelesti

Martedì 8 dicembre alle ore 18.55, andrà in scena all'Olimpico l'importante sfida di Champions League tra Lazio e Bruges, valida per la sesta e ultima giornata del gruppo F. Il match sarà arbitrato dal turco Cüneyt Çakır, che per la prima volta in carriera dirigerà i biancocelesti, dopo aver arbitrato in sette incontri con squadre italiane. Per Çakır, sarà anche la prima volta in cui arbitrerà il Bruges.

Assistenti: Bahattin Duran (TUR) - Tarik Ongun (TUR)

Quarto uomo: Hüseyin Göçek (TUR)

V.A.R.: Abdulkadir Bitigen (TUR)

A.V.A.R.: Mete Kalkavan (TUR)

Roma, Pellegrini tra polemiche e critiche: avanza l’ipotesi della cessione

Champions League, Lazio tra qualificazione e primo posto: tutte le combinazioni

TORNA ALLA HOME PAGE