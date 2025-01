Lazio, brutte notizie per Akpa Akpro: il Monza è già costretto a rinunciarci

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata di ieri a Marassi è andata in scena la partita tra il Genoa e il Monza, vinta dalla squadra di Patrick Vieira per 2-0 grazie ai gol di De Winter e Vazquez. Tre punti d'oro che, però, complicano ulteriormente la stagione dei brianzoli, impegnati in una difficilissima lotta retrocessione per la quale rischiano di dover rinunciare per un po' di tempo al loro nuovo acquisto Jean Daniel Akpa Akpro. Arrivato in prestito dalla Lazio, infatti, ieri il centrocampista ivoriano sul finire di primo è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Non è ancora nota l'entità del problema fisico e per avere maggiori informazioni servirà attendere gli esami strumentali. Una grande sfortuna per Akpa che, appena arrivato, era riuscito subito a convincere Bocchetti ottenendo una maglia da titolare e, soprattutto, quella tanto ambità continuità.