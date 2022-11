Lazio, c'è l'accordo per il rinnovo di Lazzari: ecco quando la firma

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Da cedibile a titolare inamovibile. In pochi mesi il destino di Manuel Lazzari è cambiato in maniera improvvisa. Dopo le difficoltà iniziali nel comprendere ciò che Maurizio Sarri gli chiedeva, il terzino biancoceleste è stato in grado di risalire le gerarchie diventando una certezza. In questa prima parte di stagione l'allenatore non ha mai rinunciato a lui, lo considera un titolare, un giocatore fondamentale per la sua corsa e la sua intesa con Milinkovic e Felipe Anderson. La società, anche per questo, ha deciso di premiarlo proponendogli un rinnovo del contratto fino al 2027 con tanto di adeguamento. Nell'accordo trovato tra la Lazio e l'entourage del giocatore, infatti, lo stipendio di Lazzari, secondo quanto riporta la Repubblica, passerà dagli 1,3 attuali a 1,7 milioni netti a stagione più bonus. La firma sul nuovo contratto, che gli garantirà un futuro a tinte biancocelesti, è prevista per il prossimo lunedì.