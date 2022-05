Lazio, c'è un giocatore biancoceleste nella Top 11 di WhoScored

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Spunta un nome biancoceleste nell’ultima Top 11 della settimana di WhoScored. Senza alcun dubbio il migliore in campo contro il Verona è stato Felipe Anderson. L’attaccante brasiliano per WhoScored risulta la migliore ala destra col punteggio di 8.2. Davanti ai 55 mila dell'Olimpico Anderson ha infranto tutti i record precedenti, prendendo parte a tutte le 48 partite disputate in questa stagione dalla Lazio. Importante ribadire quanto la sua figura abbia trascinato la squadra durante tutto il match, realizzando un assist e un gol al 29’.