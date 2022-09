Lazio, “C’è un messaggio per te” da parte di un tifoso speciale - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Non conosce confini l’amore per la Lazio. I biancocelesti continuano ad appassionare tifosi e amanti del calcio provenienti da ogni parte del mondo. E tra questi, ce n’è uno in particolare che si è lasciato travolgere dalla storia del club e dal calore della gente laziale e ora grida senza esitazione “Forza Lazio”. Più convinto che mai della sua fede calcistica, Russel Crowe non perde mai occasione per ribadirla. Lo ha fatto di nuovo, con orgoglio lo ha affermato con un impeccabile italiano in video fatto recapitare direttamente alla società che lo ha condiviso poi tramite i canali social ufficiali.

Abbiamo ricevuto questo video in Direct… pic.twitter.com/zpEu8RwHzA — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 27, 2022

