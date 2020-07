Lazio, c'è un problema con il primo tempo: troppi gol subiti

Nella partita di ieri tra Lecce e Lazio è emerso un altro dato abbastanza preoccupante per Inzaghi. Il gol del pareggio di Babacar è la tredicesima rete subita dai biancocelesti tra il 15’ e il 30’. La Lazio è la peggior squadra di Serie A in questo quarto d’ora, in cui perde la concentrazione e spesso stacca la spina.

GOL FATTI-SUBITI DALLA LAZIO PER MINUTI DI GIOCO

01’-15’ gol fatti: 9, subiti: 2

16’-30’ gol fatti: 12, subiti: 13

31’-45’ gol fatti: 12, subiti: 7

46’-60’ gol fatti: 8, subiti: 3

61’-75’ gol fatti: 12, subiti: 4

76’-90’ gol fatti: 14, subiti: 4

Lazio, Keita ricorda gli anni a Roma: "Con i biancocelesti sono diventato grande"

Lazio, la società ci crede ancora: "Non mollare mai" - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE