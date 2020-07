Lazio, Keita ricorda gli anni a Roma: "Con i biancocelesti sono diventato grande"

Non si lasciarono affatto bene, Keita e la Lazio nell’estate del 2017, quando dopo numerose frizioni e vicende, gli ultimi giorni di mercato il senegalese passò al Monaco. Il classe ’95 è tornato in questo periodo a far parlare di sé, grazie a una bella iniziativa: l’ex Inter ha infatti offerto un mese di vitto e alloggio a 150 lavoratori stagionali senegalesi a Llerida, Catalogna, proprio dove è nato e cresciuto, dopo che i proprietari delle strutture locali si erano rifiutati di ospitare i braccianti.

RICORDI – Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, l’attaccante si è lasciato andare in una lunga intervista, ripercorrendo anche le esperienze italiane con i biancocelesti e l'Inter: “Con la Lazio sono cresciuto, ho imparato tanto e sono diventato grande. Con i nerazzurri è stata un’esperienza breve ma molto intensa. Calcisticamente, mi è rimasta la componente tattica italiana, soprattutto nel posizionamento senza palla”.

RAZZISMO - “In Italia si ripresenta spesso e bisogna fare in modo che accada meno. A volte sono pochi scemi a comportarsi male. Però c’è gente cattiva, che cerca di attirare l’attenzione e non va sottovalutata. Chi non vive in Italia e non conosce tutte le belle persone che ci sono da voi, può essere spaventato quando succedono certi episodi. Io mi sono trovato benissimo e non giudico un Paese per cento che sbagliano. Futuro? Per ora sto bene a Monaco, ho altri due anni di contratto e penso a migliorarmi ogni giorno".

