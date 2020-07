Serie A, classifica marcatori: Immobile a secco, CR7 si avvicina

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Ciro Immobile non ha ricominciato come aveva finito. Il bomber della Lazio sciupa occasioni che cinque mesi fa non avrebbe mai sbagliato. Nonostante i gol con Fiorentina e Torino, la sua leadership nella classifica marcatori torna addirittura in bilico. A metterla a rischio è Cristiano Ronaldo, in gol in tutte le partite post Covid-19. Il portoghese è ora a sole tre lunghezze dal centravanti di Torre Annunziata e inizia a far sentire il suo fiato sul collo al laziale. Lukaku è terzo a 20, seguito da Joao Pedro. Ciro insegue il record di 36 gol stabilito da Higuain nel 2015/16 e spera di poterlo eguagliare e superare nelle giornate che mancano alla fine della stagione, ma deve tornare a segnare con regolarità de vuole almeno provarci. Di seguito, ecco la top ten della classifica marcatori del campionato e gli altri marcatori dei biancocelesti.

1) C. Immobile (Lazio) 29 gol

2) C. Ronaldo (Juventus) 26 gol

3) R. Lukaku (Inter) 20 gol

4) Joao Pedro (Cagliari) 17 gol

5) L. Muriel (Atalanta) 16 gol

6) J. Ilicic (Atalanta) 15 gol

6) F. Caputo (Sassuolo) 15 gol

8) E. Dzeko (Roma) 14 gol

8) D. Zapata (Atalanta) 14 gol

10) A. Belotti (Torino) 13 gol

11) L. Martinez (Inter) 12 gol

11) A. Petagna (SPAL) 12 gol

13) A. Cornelius (Parma) 11 gol

13) D. Berardi (Sassuolo) 11 gol

13) M. Mancosu (Lecce) 11 gol

13) P. Dybala (Juventus) 11 gol

13) J. Boga (Sassuolo) 11 gol

9 gol: F. Caicedo (Lazio)

7 gol: J. Correa (Lazio)

5 gol: Luis Alberto (Lazio), S. Milinkovic-Savic (Lazio)

2 gol: F. Acerbi (Lazio), A. Marusic (Lazio)

1 gol: B. Adekanye (Lazio), Bastos (Lazio), D. Cataldi (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), S. Radu (Lazio), M. Parolo (Lazio)

