Lazio - Cagliari, il saluto della Nord per Flavio: "Come un'aquila ora..."

Non solo calcio, c'è spazio per grandi emozioni e grandi ricordi allo Stadio Olimpico di Roma. Tra questi anche il ricordo per Flavio Rosci, deceduto a 25 anni dopo aver combattuto per molto tempo contro la malattia neurodegenerativa Batten, di cui peraltro ne soffre anche il fratello Francesco. Dalla Curva Nord, a pochi minuti dal fischio d'inizio si è alzato lo stesso striscione che gli è stato dedicato anche ai suoi funerali lo scorso 2 novembre. Questa la frase emozionante riportata per il piccolo grande Flavio: "Come un'aquila ora vola Flavio, tra le stelle ed ancor più su". Grandi applausi, forti emozioni e un abbraccio intero dell'Olimpico.