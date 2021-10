Lazio, Cagni: “Sarri deve dimostrare di essere grande. Su Luis Alberto…”

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Gigi Cagni si è espresso sul match di questa sera che metterà di fronte Lazio e Fiorentina. Questa l'analisi dell'ex allenatore che si è concentrato in modo particolare sulla situazione di Vlahovic e Luis Alberto: "Ho visto l'abbraccio di Vlahovic al tecnico, per me il problema non ci sarà fino alla fine. Solo Commisso si è incavolato col procuratore. Per quanto riguarda la Lazio, hanno preso uno che fa solo il 4-3-3, mentre Marotta per l'Inter ha sostituto uno che faceva il 3-5-2 con uno che fa lo stesso modulo. Io sceglierei sempre Luis Alberto, che mi fa vincere le partite. E se non puoi sostenere il 4-3-3 cambi modulo. Sarri deve dimostrare così di essere un grande allenatore".