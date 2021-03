Lazio, Caicedo si conferma l'uomo degli ultimi minuti

Anche dalla panchina, anche non al top della forma (da settimane fa i conti con una fascite plantare), Caicedo si conferma l'uomo degli ultimi minuti e il salvatore della Lazio. Suo il gol decisivo contro il Crotone, così come nella sfida d'andata contro il Torino, arrivato nei minuti finali di gara. Questo è il suo quarto centro stagionale negli ultimi 10 minuti di partita (gli altri tre contro Zenit, Juventus e Torino). Inzaghi ha aspettato il 76' per inserirlo, affidandosi ancora una volta alla zampada del Panterone per la conquista dei tre punti fondamentali in ottica quarto posto. Piano piano l'attaccante ritroverà la forma fisica ottimale, ma intanto si conferma uomo fondamentale, in particolar modo negli ultimi minuti.