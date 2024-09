Lazio, Caicedo si unisce al coro dei tifosi per Tavares: le parole

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuno Tavares è stato premiato come il migliore in campo al termine del big match tra Lazio e Milan. Il terzino ha conquistato la fiducia della squadra e dei tifosi con due assist super che hanno consentito a Castellanos e Dia di andare in porta, ma in generale con la sua prestazione. Al coro del popolo laziale, che sui social ha incensato il terzino, si aggiunge anche Caicedo che su "X" ha commentato con un "Senza dubbio" un post in cui si ribadiva che il portoghese fosse stato il migliore in assoluto della gara.

