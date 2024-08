Lazio, Tavares conquista e scatena i tifosi: "Di un'altra categoria, forse due"

Si è conclusa la terza giornata di campionato per la Lazio che, all’Olimpico, ha affrontato il Milan nel primo big match di stagione. Una gara intensa, terminata con un pareggio ma che ha regalato qualche soddisfazione. Una su tutte, Nuno Tavares. Autore dei due assist che hanno consentito a Castellanos e Dia di andare in porta. Non poteva chiedere debutto migliore il portoghese, al termine della sfida premiato come il migliore in campo mettendo d’accordo anche i tifosi che sui social si sono scatenati con commenti d’apprezzamento per la prestazione messa in campo. “Ma non è che sei tu il 10 volte più forte di Greenwood?” ha scritto un utente, “Tenetelo in una teca” è il messaggio di altri, “Treno” scrivono altri ancora, “Un terzino di piede mancino che sa crossare? È realtà?”. E poi ancora “Tanta roba” , “Quanto gasi”, “Abbiamo un terzino”, “Di un’altra categoria, forse anche due”.

