Lazio, Calderoni: "Di Peruzzi ero innamorato. Provedel? Mi è sempre piaciuto"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Radiosei l'ex portiere Alex Calderoni, che ha indossato le maglie di Atalanta, Treviso e Torino ha detto la sua sulla Lazio e anche su Ivan Provedel: "Provedel mi piace molto, mia moglie che è tifosissima della Lazio mi chiese cosa ne pensavo quando venne acquistato. Mi è sempre piaciuto, è completo, bravo in tanti fondamentali, compreso il gioco con i piedi".

BARONI - "In apertura di stagione in casa Lazio tirava una brutta aria, c’era pessimismo. Ora c’è da ricredersi, si è ricreato entusiasmo, gioca bene ed è tornata nella zona che conta. L’ambiente rispetto a qualche mese fa si è un po’ messo apposto. Baroni non è una sorpresa, ha sempre fatto bene in carriera. Magari è stato una sorpresa l’impatto che ha avuto in una piazza così importante come quella della Lazio. Sta smentendo quello che era il pessimismo iniziale".

EX PORTIERI BIANCOCELESTI - "Di Angelo Peruzzi sono innamorato, va messo in cima alla lista. Era considerato ai tempi il migliore in assoluto, poi Buffon ha retto il suo passo. Era completo in tutto, magari gli mancava solo qualche cm in altezza (ride, ndr). Anche Marchegiani non scherzava, ovviamente, ha fatto la storia della Lazio. Peruzzi va messo in cima, Marchetti ha avuto una stagione incredibile con i biancocelesti. Non a caso ha giocato in nazionale, poi dopo la mancata convocazione è andato un po’ in calo".