Lazio, calendario amaro: quanti big match vicino alla Champions

E' stato reso ufficiale nella giornata di oggi il calendario di Serie A 2023/24. Sarà un avvio impegnativo per la Lazio non solo perché dovrà confrontarsi con tante big già dalle prime giornate ma anche perché dovrà fare i conti con la Champions League. Nella prossima stagione, infatti, i biancocelesti di Sarri se la vedranno con le top squadre italiane subito prima o subito dopo degli impegni nella massima competizione europea. Una notizia non certo positiva per la società capitolina che, a maggior ragione, dovrà muoversi sul mercato per allungare la rosa a disposizione del Comandante. Ma vediamo nel dettaglio gli impegni della Lazio in Champions e in campionato.

17 settembre, Juventus-Lazio, Serie A quarta giornata

19-20 settembre, prima giornata fase a gironi Champions League

24 settembre, Lazio-Monza, Serie A quinta giornata

1 ottobre, Milan-Lazio, Serie A settima giornata

3-4 ottobre, seconda giornata fase a gironi Champions League

8 ottobre, Lazio-Atalanta, Serie A ottava giornata

22 ottobre, Sassuolo-Lazio, Serie A nona giornata

24-25 ottobre, terza giornata fase a gironi Champions League

29 ottobre, Lazio-Fiorentina, Serie A decima giornata

5 novembre, Bologna-Lazio, Serie A undicesima giornata

7-8 novembre, quarta giornata fase a gironi Champions League

12 novembre, Lazio-Roma, Serie A dodicesima giornata

26 novembre, Salernitana-Lazio, Serie A tredicesima giornata

28-29 novembre, quinta giornata fase a gironi Champions League

3 dicembre, Lazio-Cagliari, Serie A quattordicesima giornata

10 dicembre, Hellas Verona-Lazio, Serie A quindicesima giornata

12-13 dicembre, sesta giornata fase a gironi Champions League

16 dicembre, Lazio-Inter, Serie A sedicesima giornata