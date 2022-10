Lazio, Calisti: "Contro la Fiorentina farà la partita, negli spazi possono far male"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Archiviata la bella vittoria contro lo Spezia, la Lazio ora è concentrata sulla sfida di giovedì contro lo Sturm Graz, valida per la terza giornata di Europa League. Mentre la testa dei giocatori è orientata alla partita europea, l'ambiente Lazio guarda con curiosità anche alla trasferta di lunedì contro la Fiorentina. Proprio riguardo a questa partita, che rappresenterà un test importante per la squadra di Maurizio Sarri, è intervenuto, ai microfoni di RadioFirenzeViola, il doppio ex Ernesto Calisti, che ha vestito la maglia biancoceleste dal 1984 al 1987 e quella viola nei due anni successivi:

"Alla Fiorentina manca il goal. Se non segni poi subentra il fattore psicologico. I viola però possono riprendersi. Se Jovic e Cabral, anche se il brasiliano dovrebbe giocare di più, non dovessero convincere, la società deve intervenire sul mercato. La Lazio? Quest'anno farà la gara anche se gioca in modo più difensivo. Ha un grande palleggio e se viene concesso spazio può fare molto male".