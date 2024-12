Lazio, Calisti non ha dubbi: "Il pareggio con l'Atalanta ci va stretto"

La Lazio ha chiuso il suo 2024 con un pareggio contro l'Atalanta: al gol iniziale di Dele-Bashiru ha risposto Brescianini allo scadere. Ai microfoni di Radiosei l'ex calciatore biancoceleste Ernesto Calisti è tornato a parlare della gara, soffermandosi sul risultato e sulla prestazione della squadra di Baroni. Ecco cosa ha detto: "Con l’Atalanta è un pareggio che ci va anche po’ stretto, nel primo tempo la Lazio ha dominato in lungo e in largo. I bergamaschi nella seconda frazione ci hanno messo in difficoltà, ma i biancocelesti hanno avuto le occasioni per chiuderla. Avere dei cambi forti ti aiuta, loro li hanno avuti, noi meno. Al giro di boa il mio voto è 8, tra Campionato, Europa League e Coppa Italia il voto è eccellente. La Lazio deve credere nel quarto posto, anche perché manca qualche punto per qualche decisione arbitrale discussa. Peccato che siamo un po’ corti in qualche zona del campo, per infortuni e squalifiche vai in difficoltà".