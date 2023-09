Lazio, Callegari: "La telecronaca del gol di Provedel rimarrà nella storia"

TUTTOmercatoWEB.com

Ha avuto il privilegio di raccontare con la sua voce in cronaca la rete di Ivan Provedel che allo scadere della gara contro l'Atletico Madrid ha letteralmente fatto esplodere l'Olimpico. Eppure Massimo Callegari non è un novello da questo punto di vista: "Questa telecronaca resterà per me nella storia, ma era già preparata perché per me è il terzo gol raccontato e segnato da un portiere.

Ero in telecronaca quando segnarono i portieri del Benevento e del Siviglia. Diciamo che i due precedenti mi hanno tenuto sull’allerta in questo episodio. La difficoltà da telecronista è che al 95′ non è detto che tu sia più così lucido dal ricordarti tutto", ha affermato la voce di Mediaset ai microfoni di Radiosei.

PROVEDEL - "Il bello del gol di Provedel è che fa un movimento da attaccante: lui arretra quando la palla arriva a Luis Alberto e riparte prima che parta il cross. Peraltro il gol assomiglia un po’ al gol del Cholo contro lo Sparta Praga quando giocava con la Lazio. Credo quello sia stato l’unico gol fatto da Simeone in Champions. Il bello è che oltre ai tifosi della Lazio, hanno esultato un po’ tutti i tifosi che seguivano la partita da casa".