Lazio, Calleri: "Per il gioco di Sarri ci vuole tempo, i risultati arriveranno"

“Per il gioco di Sarri ci vuole tempo, contro il Milan non è stata la Lazio ad aver giocato male ma i rossoneri hanno fatto una grande prestazione". Così Giorgio Calleri, intermediario di mercato e nipote dell’omonimo ex presidente della Lazio nel 1986, si è espresso sui biancocelesti ai microfoni di TMW Radio. "Servono tempo e pazienza. Sicuramente i risultati arriveranno” ha aggiunto.