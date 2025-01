Lazio, Calvarese su Rapuano: "Troppe imprecisioni. Su Romagnoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

La gestione di Rapuano nella partita contro la Fiorentina è stata ampiamente contestata dalla Lazio, nella figura di Angelo Fabiani, ma anche dai due tecnici in campo, entrambi espulsi per proteste. Un arbitraggio che, però, ha limitato le sue imprecisioni alla direzione della gara, senza incappare in episodi compromettenti ai fini del risultato. In tal senso, sul proprio profilo Instagram, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, ci ha tenuto ad analizzare l'arbitraggio di Rapuano, entrando anche nello specifico del contratto Pongracic-Romagnoli:

"Rapuano non riesce a portare a casa un match difficile. Sono troppe le imprecisioni dal punto di vista tecnico e disciplinare, nell'ultima parte di gara perde il controllo e fanno le spese i due allenatori espulsi. La Lazio contesta un fallo di Pongracic che colpisce con una manata Romagnoli nel viso, ma il Var non può intervenire perché il calcio d'angolo non era stato battuto e quindi non si posso produrre effetti tecnici, né può intervenire per una condotta violenta perché quel gesto, comunque, non è da cartellino rosso".