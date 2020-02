Lazio, Canigiani: "A Genova Settore Ospiti pieno. C'è la corsa al biglietto"

Il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Ci aspettiamo numeri importanti in termini di presenze all’Olimpico da qui al termine della stagione. Per Genova forse non ci sono già più posti per il settore ospiti del Ferraris: questa mattina c’erano già file per l’acquisto. La conferma può darla solo il club di casa. La squadra avrà il giusto supporto anche a Marassi. In settimana partirà la vendita per Lazio-Bologna, mi aspetto una corsa al biglietto. Per la prossima sfida casalinga, che si giocherà sabato 29 febbraio alle ore 15:00, vedremo se verrà organizzato qualcosa. Andiamo avanti gara dopo gara"

BUS INSIEME: "BusInsieme è una forma di aggregazione molto simpatica, così si possono conoscere anche altri tifosi biancocelesti".

TOUR COPPE: "Prosegue il tour dei trofei nei vari settori, che ieri erano in Tribuna Tevere: sono programmate tutte le zone dell’Olimpico".

MAGLIA 120 ANNI: "La vendita della maglia dei 120 anni procede molto bene, siamo già quasi al limiti dell’esaurimento. Non credo che a fine anno arriveranno scorte. Siamo felici che la maglia di una gara speciale come quella contro l’Inter possa aiutare Flavio e Francesco”.