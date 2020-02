Lazio, Canigiani: "Con l'Inter ci aspettiamo il tutto esaurito. Esodo a Parma"

I tifosi della Lazio non lasciano. Anzi, raddoppiano. Il pareggio di mercoledì sera contro il Verona ha tutt'altro che raffreddato gli animi: il clima in cima alla classifica è rovente. Ecco perché i biancocelesti non solo saranno seguiti in massa a Parma, ma verranno travolti dall'affetto dei propri sostenitori anche e soprattutto per lo scontro diretto contro l'Inter del 16 febbraio. Ne ha parlato il Responsabile Marketing della Lazio, Marco Canigiani, ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Il dato per quanto riguarda la trasferta di Parma è molto importante, si parla di 3 mila biglietti venduti. Ci saranno tantissimi tifosi biancocelesti a sostenere la squadra al Tardini. C'è stata una partenza incredibile anche per la partita contro l'Inter, siamo già a 11 mila biglietti venduti: quindi al momento, abbonati compresi, si prevedono oltre 30 mila spettatori. Ci aspettiamo lo stadio pieno, per questo per chi volesse andare in Curva o Distinti invito ad accelerare i tempi per l'acquisto nei Lazio Style, nelle rivendite autorizzate e online. Sarà aperto anche l'ex Ostello della Gioventù fino al fischio d'inizio della partita, il punto vendita più vicino allo stadio. Ricordo inoltre la riduzione per gli Under 16 in tutti i settori. La Curva Maestrelli invece verrà aperta solo in caso di sold-out dei Distinti Sud Est, a quel punto la Polizia deciderà che tipo di settori aprire. I buoni rapporti tra le tifoserie dovrebbero agevolare il tutto".

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

PRIMAVERA - LA LAZIO BATTE L'EMPOLI E VOLA

TORNA ALLA HOMEPAGE