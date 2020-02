PRIMAVERA - Lazio, Moro-Distefano Empoli battuto: seconda vittoria consecutiva

Super Lazio. I biancocelesti inanellano la seconda vittoria battendo anche l'Empoli sempre in trasferta. Vittoria fondamentale che porta i ragazzi di Menichini a quota 23 punti in classifica, al pari di Sassuolo e proprio dell'Empoli. Un balzo importante in ottava posizione, ora la zona play-out è distante 5 punti. Falbo la sblocca dopo 2 minuti, Bertolini pareggia i conti nella seconda frazione. Due guizzi di Raul Moro e Distefano, all'esordio con i capitolini, chiudono definitivamente la gara fissando il risultato sul 3-1. Con i 3 gol di oggi, sono 7 le reti messe a segno in due gare. Nelle precedenti 16, la Lazio aveva segnato solamente 15 volte.



Primavera 1 TIM 2019-2020 – 18ª giornata

Venerdì 7 febbraio 2020, ore 14:30

Centro Sportivo Monteboro di Empoli



Empoli - Lazio 1-3 (2' Falbo, 57' Bertolini, 82' Moro, 84' Distefano)

EMPOLI (4-3-1-2): Pratelli; Donati, Adamoli, Zelenkovs, Matteucci; Viti, Sidibe (71' Sidibe), Belardinelli (46' Bertolini); Merola; Lombardi (46' Asllani), Cannavò. A disp.: Havalic, Riccioni, Marinai, Chinnici, Fradella, Ekong, Lipari, Sako, Pezzola. All.: Antonio Buscé.

LAZIO (4-3-1-2): Alia; Armini (79' Novella), Cipriano, Kalaj, Falbo (79' Ndrecka); Bertini, Bianchi, Marino; Shoti (29' Czyz); Nimmermeer (65' Distefano), Moro. A disp.: Furlanetto, Peruzzi, Novella, Ndrecka, Russo, Shehu, Zilli, Ricci. All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Daniele Rutella (sez. di Enna).

Ass.: Franco – Munerati.

Ammoniti: Matteucci (E), Armini, Falbo, Cipriano (L)

Espulsi: ///



FINE SECONDO TEMPO

90'+4 - Finisce qui! Seconda vittoria consecutiva per la Lazio.

90'+3 - Ultimo giro di lancette.

90' - 4 minuti di recupero.

84' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! Esordio con gol di Distefano. Bella azione insistita di Czyz sulla destra, cross teso che la difesa dell'Empoli non riesce a rinviare. Distefano da rapace d'area di rigore col sinistro infila da due passi.

82' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! Fiammata di Raul Moro, che in area sterza sul destro, poi con un colpo da biliardo trova l'angolo più lontano dove Pratelli non può arrivare. Lazio di nuovo sopra.

79' - Problemi per Armini, altro cambio obbligato per Menichini che manda in campo Novella. Dentro anche Ndrecka per Falbo.

78' - Cannavò riesce a involare Adamoli verso la porta. Tiro a incrociare sparato alto.

76' - Lazio che sembra aver accusato il colpo del pareggio. I biancocelesti non riescono a ripartire.

75' - Giallo per Cipriano che stende Cannavò.

71' - Cambia ancora l'Empoli: fuori Sidibe e dentro Simic.

65' - Esordio per Distefano. L'ex Catania entra al posto di Nimmermeer.

64' - Fallo tattico di Armini che ferma la ripartenza di Cannavò. Giallo per lui.

61' - Cross di Falbo dalla trequarti e colpo di testa di Kalaj. Pratelli blocca.

57' - Pareggio dell'Empoli. Palla persa in uscita da Bianchi, i toscani si riversano davanti con Adamoli che serve al centro Bertolini. Deviazione vincente dall'interno dell'area piccola. Alia incolpevole battuto.

56' - Empoli in pressione alla ricerca del pareggio.

54' - Rovesciata di Bertini dall'interno dell'area, Pratelli con un grande intervento salva l'Empoli.

46' - Si riparte. Doppio cambio per l'Empoli: dentro Asllani e Bertolini.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+2 - Duplice fischio. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per la Lazio.

45' - 2 minuti di recupero.

44' - Moro scatenato. Imprendibile in campo.

39' - Tiro a giro di Moro dal limite, pallone che sfiora il palo. Lazio che meriterebbe il raddoppio.

33' - Bella azione manovrata da destra a sinistra della Lazio. Nimmermeer ha la possibilità di concludere, tiro ribattuto.

29' - Non ce la fa Shoti, portato via in barella. Al suo posto entra Czyz.

28' - Miracolo di Alia! Spiovente da destra di Lombardi, Cannavò colpisce da due passi a botta sicura, Alia riesce a respingere.

25' - Shoti a terra. Probabile problema muscolare al flessore della coscia destra per lui. Interviene lo staff medico.

22' - Ispiratissimo Falbo. L'esterno biancoceleste ci prova dopo uno scambio da corner con Bianchi. Pallone di poco al lato.

16' - Dopo un inizio con continui capovolgimenti, ora la partita è più chiusa e spezzettata. Squadre che si studiano.

11' - Bella azione manovrata della Lazio che porta al tiro Armini. Pallone di poco alto.

9' - Lazio a un passo dal raddoppio. Rimessa lunga di Falbo che invola Moro verso la porta. Lo spagnolo prova il piazzato ma calcia al lato.

5' - Risponde l'Empoli. Merola insacca ma il gioco è fermo per un fallo di mano.



2' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!! Fucilata di Falbo su calcio di punizione. Pallone che passa sotto la barriera e supera Pratelli.

2' - Subito un giallo. Matteucci stende Nimmermeer al limite dell'area di rigore. Ammonito il difensore dell'Empoli.



1' - Partiti!



PRIMO TEMPO - La Lazio di Menichini in cerca del bis dopo la vittoria di Pescara, apre la 18esima giornata del campionato Primavera 1. Confermato l'undici che aveva battuto gli abruzzesi. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Empoli-Lazio.