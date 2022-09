Lazio, Capello bacchetta Sarri: "Con tanti cambi si perdono i sincronismi"

Fonte: Sky Sport

Lazio bloccata in Danimarca. I biancocelesti, dopo 45 minuti, sono sotto di due reti nella partita di Europa League contro il Midtjylland. Ai microfoni di Sky Sport Fabio Capello ha detto la sua sulle scelte di formazione di Sarri: "Il turnover sembra quasi una mancanza di rispetto verso l'avversario e verso i titolari. Ci sono 15 giocatori titolari, se di questi ne togli via 8 perdi la struttura della squadra e tutto quello creato in un anno e qualche mese. Già è difficile quando si cambiano anche solo 3 giocatori. Si perdono i sincronismi, i movimenti, soprattutto con giocatori fondamentali per il tipo di gioco".