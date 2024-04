Lazio, Casale a Sky: "Lo stadio ci ha fischiato tutta la partita. Le responsabilità..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poker all’Olimpico di Roma. La Lazio vince contro la Salernitana in un match complicatissimo in termine di nervi, dettato dagli umori e dalle ultime prestazioni messe in campo. Felipe Anderson, Matias Vecino e Gustav Isaksen siglano il 4-1 vincente, portando la Lazio alla vittoria. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Nicolò Casale: “E’ stato difficile, soprattutto un avversario che si deve salvare, dobbiamo cambiare marcia in uno stadio che ci ha fischiato tutta la partita, i tifosi sono liberi di fare quel che vogliono. Era importante dare un segnale e fare tre punti. Tra i cambiamenti il pressing offensivo nella metà campo avversaria, ci vuole tempo, dopo la pausa nazionali abbiamo giocato tre partite in 6 giorni, non è stato semplice. Col passare degli allenamenti e delle gare verrà automatico, ci vuole tempo”.

Cosa non è andato in stagione?

“Questa è una bella domanda che ci siamo posti più di una volta noi giocatori. Parecchi di noi non hanno reso come lo scorso anno ogni campionato è diverso. Siamo arrivati secondi lo scorso anno, quest’anno è difficile ma le responsabilità sono le nostre”.