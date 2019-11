Lazio, Casotti: “Sassuolo imprevedibile, ha un potenziale importante”

Cara Lazio, stai attenta. Il Sassuolo ha nel suo arsenale delle armi per fare male ai biancocelesti, parola di Federico Casotti di DAZN. Il giornalista, intervenuto a Lazio Style Radio 89.3, ha fatto il punto sul futuro della stagione della squadra di Inzaghi. A partire dal match di domani: "La partita contro il Sassuolo sarà imprevedibile. I neroverdi hanno un potenziale importante, giocano bene ma peccano dietro. Con più equilibrio sarebbero sicuramente in zone più alte della classifica. Il credo di De Zerbi però è raggiungere il risultato con il gioco". Obiettivo Champions League per i biancocelesti: "La Lazio adesso ha solo il campionato, vista la quasi eliminazione dall'Europa league che non riflette il reale valore della rosa. Mi aspetto allora una squadra vogliosa di riscattarsi in campionato per centrare il quarto posto”.

LAZIO, LE PAROLE DI INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

PRIMAVERA - MENICHINI PARLA DELLA VITTORIA NEL DERBY

TORNA ALLA HOMEPAGE