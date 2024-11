Lazio, Cassano: "Complimenti a Fabiani e Lotito. Castellanos meglio di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Durante l'ultima puntata di Viva el Futbol, programma di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, si è parlato del momento di forma della Lazio. In particolare, Cassano si è soffermato sul Taty Castellanos, Nuno Tavares e l'operato della società. Di seguito le sue parole: "Castellanos è meglio di Lukaku, Vlahovic e tanti altri che non sanno giocare a calcio. Lazio allenata benissimo, però complimenti ancor più a Fabiani per un acquisto clamoroso: Nuno Tavares. Compresi gli attaccanti, è in top 3 dei migliori assistman in Europa. È un terzino sinistro. Baroni lo sta facendo rendere e sta facendo delle robe allucinanti. Complimenti a Fabiani e Lotito. Sono andati a prendere anche Noslin, sicuramente anche grazie a Baroni che l'ha avuto. Vedo una Lazio incredibile quest'anno con un allenatore in continua evoluzione".