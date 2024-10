Lazio, Cassano sicuro: "Castellanos è meglio di Vlahovic, ecco perché"

Nell'ultima diretta di 'Viva El Futbol', con Lele Adani e Nicola Ventola, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato del Taty Castellanos, protagonista assoluto dell'ultima vittoria della Lazio in casa contro il Nizza. Secondo lui l'argentino è meglio di Vlahovic, che nell'ultimo periodo alla Juventus, oltre alla doppietta contro il Lipsia, ha ricevuto diverse critiche. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Castellanos può giocare in una squadra che vince tutto, o compete per vincere tutto, in Europa. Questo è come vedo io il calcio. Il Taty, che a me piace tanto perché sa giocare a calcio, è cattivo e sa fare gol, farebbe peggio di Vlahovic alla Juve? Per me è meglio di Vlahovic in certe situazioni. Con Castellanos la Juve può giocare per lo Scudetto".