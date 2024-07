Lazio, Castroman su Castellanos: "Strepitoso. Vedremo se avrà più spazio"

TUTTOmercatoWEB.com

Lucas Castroman sa bene cosa significa vestire la maglia della Lazio. Gioie e pressioni, momenti in cui ci si sente sul tetto del mondo e altri più complicati. L'argentino, in una lunga intervista ai canali ufficiali della società, ha parlato anche di Taty Castellanos, sotto l'occhio attento dei tifosi nella scorsa stagione:

"Il Taty oggi purtroppo è solo come argentino, altri anni eravamo 3,4,5 quindi era un po' più facile. Lui è un attaccante strepitoso, è forte sul gioco aereo, gioca bene con la palla, fa dei movimenti bellissimi, adesso vediamo se avrà un po' più di spazio. Deve lottare fino alla fine. Ha grinta, è argentino, ce l'abbiamo per forza, siamo sempre a lottare. Deve aspettare e approfittare del suo momento. Spero di vederlo in campo e vederlo segnare, l'attaccante vive per il gol e speriamo per lui che sia una grande stagione. Serve un po' di fiducia e un po' di tempo, deve giocare, se non giochi diventa pesante e il gioco serve per la tranquillità e per trovare il gol. Il calcio è così da un giorno all'altro sei un Re a Roma".