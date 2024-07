Lazio, Castrovilli e il numero di maglia: quale dovrebbe prendere in biancoceleste

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il quinto colpo di mercato è stato ufficializzato dalla Lazio: Gaetano Castrovilli che, secondo quanto riferisce Il Messaggero, prenderà la maglia numero 22. Ma non è escluso che sia solamente provvisorio, in attesa della definizione delle liste per Serie A ed Europa. Anche perché, a ben guardare, sarebbe quasi un inedito per l'ex centrocampista della Fiorentina che, con la Viola, ha indossato prima la 8, poi la 10, e poi la 20 (con il dieci che è andato a Nico Gonzalez) e la 17. Il 22 l'ha scelto solamente quando, nella stagione 2020/21, era stato convocato in Nazionale.

