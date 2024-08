Lazio, Castrovilli e Tavares titolari? L'analisi di Baroni

Marco Baroni e la formazione anti Milan. Nel corso della conferenza stampa pre partita, il tecnico biancoceleste ha dato qualche indizio soprattutto sui nuovi. Queste le sue parole: "Nuno sta molto meglio, chiaro che non gioca da febbraio. Mi devo assumere dei rischi, tanto deve andare in campo, deve fare condizione giocando, non possiamo aspettare 2 mesi. Stessa cosa Castrovilli. Stanno crescendo. Ci sono i presupposti ora, Nuno è stato molto fermo, magari non si possono fare 90 minuti, ma si può partire e uscire, o entrare in corsa".