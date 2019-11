Lazio - Celtic, Lennon: "Giocheremo le ultime due per vincere. E sul rigore..."

Il Celtic passa all'Olimpico, beffando la Lazio proprio sul gong finale. Ai microfoni di Sky è intervenuto il mister del club scozzese, Neil Lennon: "Una partita emozionante che ha visto due grandi squadre in campo con mentalità offensiva. Era una partita difficile, una volta acquisita un po’ di convinzione abbiamo dominato per lunghi tratti. Vincere di nuovo in Italia è veramente magnifico. Qualificazione? È un grande successo, abbiamo ancora tanto lavoro da fare fino agli ottavi. È un traguardo importante, possiamo essere una minaccia per tanti. Abbiamo i migliori tifosi al mondo, ci hanno seguito in tanti. I giocatori hanno dato la risposta che i tifosi meritano"

In conferenza stampa, il tecnico Lennon ha commentato ancora: “Il tabù è sfatato, sono contento per i miei giocatori. La partita è stata difficile, abbiamo meritato per noi, per la squadra, per i tifosi e per la società. La Lazio era forte, in campionato sta andando molto bene. Nonostante l’1-0 non ci siamo battuti. Nella ripresa siamo stati superiori, il portiere ha fatto benissimo. Viviamo questa grande soddisfazione. La vittoria è storica, sono privilegiato nel lavorare qui. Siamo ai sedicesimi, sono felicissimo. Sulle ultime partite? Noi vogliamo vincere, siamo professionali. Ci saranno alcuni giocatori che hanno giocato di meno e che potranno scendere in campo. Il rigore? Non c’era.

