Lazio, Cesar ricorda il derby del 6 gennaio: "Segno e ballo la samba" - VD

Sono passati quindici anni dal derby della Capitale, vinto dalla Lazio il 6 gennaio 2005, grazie ai gol di Di Canio, Rocchi e Cesar. Il brasiliano, rimasto affezionato ai colori biancocelesti anche dopo aver terminato l’esperienza nella Capitale, ha pubblicato sul profilo Instagram la rete messa a segno in quella stracittadina, ed ha scritto: “Lazio 3 X 1 Riomma, 6 gennaio 2005, 15 anni fa la Befana gli ha portato tre fischietti, uno è questo. Segno e ballo la samba. Sempre forza Lazio e poi ancora ancora amore amor per te. Per te ho giurato amor eterno”.

