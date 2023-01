Lazio, che frecciata alla Roma: "Kim, ci hai sbloccato un ricordo" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' diventata virale nelle scorse ore la foto di Kim Kardashian con la maglia della Roma. Questa mattina il club giallorosso ha pubblicato su Instagram l'immagine aggingendo "Mamma mia, Kim", scatenando i tifosi nei commenti. Nell'arco della stessa giornata però è arrivata la geniale risposta della Lazio. La divisa indossata dall'attrice e imprenditrice americana risale alla stagione 97/98 in cui la Roma riuscì nella storica impresa di perdere 4 derby su 4.La società biancoceleste ha pubblicato un video bellissimo in cui si vede prima Kim in giallorosso e poi alcune immagini di quelle gloriose stracittadine, il tutto accompagnato da "Mamma Mia" dei Maneskin. La didascalia è la vera ciliegina sulla torta: "Mamma mia Kim, ci hai sbloccato un ricordo".