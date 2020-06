Lazio, Cissé vuole tornare in campo: c'è l'offerta di un club

Avventura nel campionato cipriota per Djibril Cissé? Loukas Fanieros, presidente dell'Ermis Aradippou, apre all'ipotesi di un approdo dell'ex centravanti di Lazio, Marsiglia e Liverpool nel club che milita in seconda divisione. "Cissé ha 38 anni, ma è in una forma migliore di altri giocatori - ha detto Fanieros al sito 'Gazzetta.gr' -. In un primo momento lavoreremo con lui su altri obiettivi. Ne abbiamo parlato ieri, l'obiettivo è che si batta con noi sul campo".