Lazio, col Genoa occhio ai diffidati: in tre a rischio per il Torino

La Lazio riparte con il trionfo sul Sassuolo. Dopo la squadra di Alessio Dionisi, Maurizio Sarri e i suoi incontreranno il Genoa nella 32° giornata di Serie A. Messa alle spalle la sosta per le Nazionali, ecco che la Lazio sarà impegnata nel rush finale di stagione. In particolare contro il Genoa, gara in programma domenica 10 aprile alle 12:30, sono tre i biancocelesti che dovranno far attenzione ad eventuali ammonizioni. Luiz Felipe, Marusic e Patric sono i diffidati del lato Lazio e dovranno essere molto cauti negli interventi per non essere squalificati nel prossimo match contro il Torino in programma il 16 aprile.