Lazio, Colonnese compie 48 anni: gli auguri della società

Oggi compie gli anni un ex biancoceleste: Francesco Colonnese. La società ci ha tenuto a fare gli auguri: "Spegne oggi 48 candeline Francesco Colonnese. L’ex difensore della Prima Squadra della Capitale giunse in maglia biancoceleste nel 2000; vestì l’Aquila sul petto per ben quattro stagioni, prima di passare al Siena nel 2004. Nella Lazio, Colonnese vanta 12 presenze e la conquista di due trofei nazionali: appena arrivato in biancoceleste, infatti, il difensore contribuì alla vincita della Supercoppa italiana del 2000, alzata al cielo di Roma l’8 settembre dello stesso anno. Successivamente, nel 2004, Colonnese era presente nella squadra biancoceleste che superò in finale di Coppa Italia la Juventus".

