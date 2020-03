Lazio, Condò: "La squadra di Inzaghi è la candidata di punta allo scudetto"

La Lazio è prima in classifica e si gode la vista dall'alto, incantando tutti gli addetti ai lavori. Ospite a Sky Sport 24, anche Paolo Condò non ha trattenuto le parole al miele per la squadra di Inzaghi: "Considerato anche quello che è successo con la sua uscita prima dall'Europa League e poi dalla Coppa Italia, i tanti impegni per le sue rivali, secondo me la Lazio in questo momento è la candidata di punta al campionato. Anche contro il Bologna ha giocato magnificamente, soprattutto nella prima mezz'ora in cui sono arrivati sul 2-0: quello della Lazio è un calcio celestiale, questa è sempre la prima cosa per definire una squadra meritevole dello scudetto".