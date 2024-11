Lazio, contro il Porto Provedel o Mandas? La risposta di Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di vigilia in casa Lazio in vista della sfida di Europa League contro il Porto. Una gara importante per i biancocelesti che hanno come obiettivo quello di proseguire sulla scia delle tre vittorie maturate nella competizione. In conferenza stampa il tecnico Marco Baroni, tra i vari temi, si è espresso anche sulla possibilità di un cambio in porta tra Provedel e Mandas.

"Sui portieri, il nostro titolare è Provedel, ma quando c'è la coppa si dà una chance agli altri. Tutti dobbiamo crescere, soprattutto in quel ruolo lì dove non ci sono molti spazi. Farò una valutazione, mi prendo un ultimo allenamento, però potrebbe esserci un'opportunità per Mandas", queste le sue parole.