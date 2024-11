Lazio, Costacurta: "I vecchi senatori erano presunti leader. Luis Alberto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alessandro Costacurta applaude la Lazio di Baroni. In Italia e in Europa, le aquile continuano a volare. L'ex centrale del Milan parla dagli studi di Sky Calcio Club e spiega la situazione dei biancocelesti applaudendo la squadra attuale e attaccando i vecchi senatori che hanno lasciato Formello. Ecco le sue parole: "La Lazio mi sorprende più della Fiorentina, non per quello che fa in Italia ma per quello che fa all'estero. Hanno battuto delle squadre forti in Europa. Il Nizza lo devi battere, il Twente ha pareggiato con l'Ajax e ha battuto il Porto che devi sempre batterlo. La Lazio ha fame. i giocatori della Lazio hanno fame e lo ha detto anche Baroni. Leader? Erano presunti tali. Luis Alberto tanto leader poi alzava solo le mani (per lamentarsi, ndr). "