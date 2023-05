Lazio - Cremonese, è Immobile contro Ciofani: accomunati da un dato preoccupante

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Questa sera la Lazio scenderà in campo contro la Cremonese. In uno Stadio Olimpico pieno, ci si attende un match divertente, in un clima di grande festa dopo la celebrazione dei dieci anni dal 26 maggio. La Lazio, per vincere la partita e portare a casa tre punti importanti in ottica secondo posto, si affiderà al suo bomber Immobile. Dall'altra parte, invece, la Cremonese giocherà e proverà a trionfare per la gloria, puntando sulla prolificità e la leadership di Ciofani. I due centravanti sosterranno una sfida nella sfida, accomunati da un dato che risulta essere preoccupante in ottica nazionale. Sono solo loro due, infatti, gli unici attaccanti nelle prime 25 posizioni della classifica marcatori italiana. Una statistica che rivela le difficili condizioni degli attaccanti italiani, i quali trovano in Immobile (33 anni) e Ciofani (37 anni) i loro baluardi.