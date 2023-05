Lazio - Cremonese, importanti novità sull'apertura del settore ospiti: i dettagli

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Lo stadio è sold-out in vista di Lazio-Cremonese. I tifosi biancocelesti hanno risposto presente per l'ultima sfida di campionato, soprattutto, in vista della grande festa per il decennale del 26 maggio e il ritorno in Champions League, oltre alla celebrazione di un simbolo come Stefan Radu. Il numero dei circa 60.000 tifosi presenti, però, potrebbe crescere ancora a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio. Sono in arrivo, infatti, importanti novità sull'apertura del settore ospiti per la sfida di domani sera. Nonostante un iniziale 'no' da parte del Gos, la società sarebbe riuscita a ottenere l'ok definitivo per permettere ai tifosi laziali di assistere alla partita nel Distinto Sud-Ovest, spostando di conseguenza i tifosi della Cremonese in un settore a loro riservato in Tribuna Monte Mario. Si attendono comunicazioni ufficiali.