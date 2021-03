Lazio - Crotone, Immobile "assaggia" la porta: il gesto con i due pali - FOTO

La voglia matta di Immobile. Appena arrivato alla stadio con il resto della squadra, l'attaccante della Lazio è stato il primo a salire le scalette e a entrare in campo per il giro di ricognizione. Passeggiata verso la porta sotto alla Curva Nord, entrato in area si è avvicinato al palo sinistro, calcetto, stessa cosa sull'altro dopo aver attraversato la linea bianca. Gesto scaramantico per lui che al prossimo gol taglierà il traguardo delle 150 reti in Serie A.

LAZIO-CROTONE, FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO-CROTONE, FARES NEL PREPARTITA

