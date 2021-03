Lazio-Crotone, le ultime: Inzaghi spera nel recupero di Radu

Venerdì allo stadio Olimpico arriverà il Crotone e la Lazio dovrà necessariamente fare risultato contro i calabresi reduci dalla vittoria contro il Torino. Intanto mister Inzaghi studia la formazione migliore da mettere in campo e spera anche nel recupero di Stefan Radu, giocatore importantissimo in una difesa che in questo periodo è in seria emergenza. Il difensore si è operato lo scorso 18 febbraio per un'ernia inguinale ma già da alcuni giorni si allena a pieno ritmo insieme al resto del gruppo. Radu potrebbe quindi scendere in campo da titolare e permettere anche ad Acerbi di riprendere il suo posto da centrale.

Importantissimo sarà anche il recupero di Lazzari, l'esterno ha infatti subito un trauma elongativo al polpaccio destro ed è fermo dalla gara contro il Bologna. Ieri ha iniziato un lavoro differenziato e l'obiettivo è quello di recuperarlo per la gara contro l'Udinese del 21 marzo. In verità, se il tutto dovesse procedere al meglio, c'è una piccola speranza di recupero anche per il ritorno di Champions League contro il Bayern anche se difficilmente Inzaghi lo rischierà.

