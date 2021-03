Lazio - Crotone, spettacolo all'Olimpico prima del match: i dettagli

La Lazio venerdì pomeriggio sarà impegnata nella 27^ giornata di Serie A in cui dovrà affrontare allo stadio Olimpico il Crotone di Serse Cosmi. In occasione della Giornata Internazionale della Donna avvenuta in settimana, la Lazio avrebbe organizzato uno spettacolo per intrattenere i pochi presenti (tutti addetti ai lavori) durante il pre partita. Il gruppo latino americano della scuola di danza "Full Dance Italia" di San Cesareo si esibirà sul prato dell'Olimpico poco prima che i giocatori facciano il loro ingresso in campo. In merito a questo abbiamo intervistato in esclusiva la ballerina Beatrice Antonelli che ci ha raccontato le sue sensazioni: "Sarà una bellissima esperienza, lo sarebbe ancora di più se ci fosse il pubblico che credo sia fondamentale in queste situazioni. È un onore per noi esibirci in questo stadio e sarà sicuramente un emozione fortissima. Inoltre a me sta molto a cuore ballare proprio questo venerdi visto che sono laziale sin da piccola. In famiglia sono tutti laziali quindi ho preso un po' da tutti. Purtroppo non ho avuto molte occasioni per andare allo stadio, ma appena passerà questa situazione mi piacerebbe molto andarci".