Ha nascosto le munizioni al pistolero più pericoloso della Serie A e ha tolto la Lazio dal suo mirino. Francesco Acerbi è riuscito a mettere in difficoltà anche Piatek, realizzando una marcatura praticamente impeccabile. Lo ha evidenziato anche Riccardo Cucchi nel suo solito tweet post partita. Ecco cosa ha scritto: "Bella Lazio. Acerbi superlativo, non ha concesso nulla a Piatek". Poi l'ex radiocronista ha commentato il gruppo per intero e ha continuato: "Alla squadra, però, mancano i gol. E nel calcio non è un'assenza da poco". Ma ci sono due mesi per recuperare, dato che "tutto è affidato al ritorno".

Bella #Lazio. #Acerbi, superlativo, non ha concesso nulla a #Piatek. Alla squadra di #Inzaghi mancano però i gol. E nel calcio non è un'assenza da poco. Il #Milan ha difeso davvero bene e #Romagnoli è ormai una certezza. Tutto è affidato al ritorno. #LazioMilan #CoppaItalia — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) 26 febbraio 2019